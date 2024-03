Gabry Ponte | “Con gli Eiffel 65 siamo in buoni rapporti | ma è come quando ti metti con la fidanzata al liceo Dopo 10 anni non c’è più la stessa affinità”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Il momento spartiacque è l’uscita di Blue con gli65. È lì che mi sono detto: ‘Ok, farò questo per il resto della mia vita’”:compie 50e festeggia 25di carriera. Intervistato da La Stampa fa un bilancio di un percorso che lo ha portato a essere tra i tre artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify. Il successo di Blue, che continua ancora oggi grazie a diversi artisti che hanno ripreso il brano facendolo conoscere alla Gen Z, è stato graduale, anche perché erano tempi diversi, in cui tutto si muoveva a una velocità decisamente meno frenetica rispetto a oggi: “ Internet era agli albori, quindi tutto arrivava molto per gradi. Oggiun disco esce è subito lì per tutti, grazie alle piattaforme di streaming. Allora partì piano piano dall’Italia: ...