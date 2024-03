Futuro Aretino nelle scuole con “Per mano | uniti contro la violenza di genere”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – PERladi. Il progetto, di, nasce dall'esigenza di affrontare in modo strutturato il delicato tema delladie dei femminicidi, purtroppo in costante crescita nel nostro Paese. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti concreti per imparare a riconoscere e gestire le dinamiche di una relazione sana, al fine di prevenire derive violente. Il percorso si articola in 5 incontri della durata di 2 ore ciascuno, condotti in contemporanea dalla psicologa Erika Cardeti esperta di dinamiche relazionali e da Fedora D’Anzeo giornalista e professionista della comunicazione Questo approccio multidisciplinare permette di trattare la ...