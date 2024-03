Furiosa | il primo test screening è incredibilmente positivo | il film vietato ai minori di 17 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Proiezionesuper positiva pera Los Angeles, svelato anche in rating delche dovrebbe avere il divieto aidi 17non accompagnati. Due sere fa,: A Mad Max Saga di George Miller è stato proiettato a Burbank, Los Angeles, in una delle prime proiezioniche si è rivelatapositiva. Tutti i partecipanti hanno firmato accordi rigidi di segretezza, ma alcuni di loro hanno condiviso la loro opinione generale sul. A quanto pare, in molti hanno lodato la qualità di. Uno spettatore lo ha descritto come "unper i fan di Mad Max in primis, e poi per il grande pubblico. Pur essendo comunque un'esperienza straordinaria". Il ...