Furies | la recensione | una serie action al femminile molto poco ispirata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ladi: la protagonista, Lyna, con il volto di Lina El Arabi, poteva essere un nuovo punto di riferimento nella serialitàeuropea, ma finisce al centro di un show senza originalità. In streaming su Netflix. Il sottobosco criminale di Parigi, un'anti-eroina, intrallazzi vari e un'estetica ultra-satura. No, non c'è nulla di nuovo all'orizzonte. L'ennesimo-thriller duro e puro, che segue un'estetica già formattata. Ma no, il problema di, otto puntate su Netflix, non è la sua poca originalità. Essere originali, ederivativi, è un'impresa ardua, difficilissima se poi il prodotto è trasversale, avendo in sé l'obbiettivo di arrivare ad un pubblico trasversale, alla ricerca di un prodotto da gustare senza troppi pensieri. Il problema di ...