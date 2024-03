Furies | la recensione | nel cuore della malavita pargina

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 1 marzo 2024) La serie:, 2024. Creata da: Cedric Nicolas-Troyan, Samuel Bodin, Laura Weaver. Cast: Lina El Arabi, Marina Foïs, Mathieu Kassovitz, Steve Tientcheu, Quentin Faure. Genere: Azione, drammatico. Durata: 50 minuti circa / 8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Ossessionata dal desiderio di vendetta per la morte del padre, una giovane donna inizia a muoversi all’interno del mondo criminale parigino, dove fa la conoscenza del boss di questo ambiente pericoloso, una donna spietata soprannominata la Furia. Sbarca su Netflix una nuova serie d’azione tutta al femminile, con al centro una storia di vendetta che si muove nel sottoboscocriminalità organizzata parigina. Lo show in 8 episodi segue una giovane donna figlia di una famiglia malavitosa che, dopo l’omicidio dell’amato padre e sei mesi trascorsi in ...