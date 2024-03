Funerali di Navalny | mille persone ad attenderlo | per lui applausi | grida e fiori

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) , ma anche un incredibile schieramento di forze di sicurezzaavrebbero atteso l’arrivo del feretro dinella Chiesa dell’Icona di Nostra Signora, luogo scelto per la celebrazione deidel principale oppositore di Putin. All’arrivo del feretro, i presenti hanno scandito più volte il suo nome “Na-val-ny, Na-val-ny” eto: “Tu non hai avuto paura e noi non abbiamo paura”. Oltre le transenne a garantire la sicurezza anche un enorme dispiegamento di polizia in tenuta antisommossa. Un amico del dissidente ed ex capo dello staff di, Leonid Volkov, ha detto alla Bbc che si sono riuniti “molti poliziotti come se stessimo per iniziare una rivoluzione. Il nostro obiettivo è un addio pacifico per il nostro lutto, ma sembra che le autorità russe considerino ...