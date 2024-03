Funerali di Navalny alle 12 | notizie in diretta | chiesa blindata e polizia in tenuta antisommossa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mosca, 1 marzo 2024 – Gli occhi dell’Occidente sono puntati su Mosca oggi, dove12 (le 14 in Russia), sono in programma idell’oppositore di Putin Alexei, morto in un carcere della Siberia lo scorso 16 febbraio in circostanze ancora non chiare. Le esequie saranno trasmesse insu YouTube. Ladell'Icona della Madre di Dio, nel quartiere di Maryno, lontana periferia di Mosca, èdalla, schierata con decine di mezzi. Il percorso dalla stazione allae dallaal cimitero è transennato, e presidiato da un cordone di agenti con passamontagna e. Il corpo sarà tumulato16 nel cimitero di Borisovskoe, che ...