Funerale Navalny | arresti nel Paese

(Di venerdì 1 marzo 2024) 17.43 Sono 56 le persone arrestate in Russia in 14 città nel giorno in cui a Mosca si sono svolti i funerali di Alexei,l'oppositore del Cremlino morto lo scorso 16 febbraio in una colonia penale nell'Artico. Lo ha riferito il gruppo di monitoraggio Ovd-Info, ripreso dalla Cnn. "Ovd-Info è a conoscenza di almeno 56 detenzioni. La maggior parte delle persone, 18, sono state detenute a Novosibirsk",ha detto l'ong, aggiungendo che sei sono state detenute a Mosca, dove è accorsa una grande folla.