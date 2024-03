Funerale di Navalny | migliaia in piazza La denuncia | Abbreviato su ordine del Patriarca

(Di venerdì 1 marzo 2024) La cerimonia si è svolta nella chiesa dell'Icona di Nostra Signora, a Mosca. Il Cremlino: "Nulla da dire alla famiglia di". Minacce a chi parteciperà a "riunioni illegali". Sul posto presenti anche diplomatici e ambasciatori stranieri. Le accuse dei collaboratori: "Problemi a Internet e pressioni per ridurre il rito"

“Ricorderemo a lungo e non ci arrenderemo”. Nella chiesa della Madre di Dio, dove si è radunato un migliaio di persone per salutare la bara dell'oppositore ... (ilfoglio)

Yulia Navalnaya, 'cercherò di renderti orgoglioso, ti amo': (ANSA) - ROMA, 01 MAR - La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, che vive all'estero ed oggi non era ai funerali ha pubblicato un messaggio d'addio al marito su X con un video della loro vita ...gazzettadiparma

Tantissima gente ai funerali di Navalny. Cori e applausi per il dissidente: MOSCA Si sono svolti oggi a Mosca i funerali di Alexei Navalny il dissidente morto il 16 febbraio scorso nella colonia penale di Kharp in cui era detenuto. Il feretro è arrivato nella chiesa ...corrieredellacalabria

In centinaia ai funerali di Navalny a Mosca: "È un martire": Mosca, 1 mar. (askanews) - Centinaia di persone a Mosca affollano la chiesa in cui si svolgono i funerali di Aleksey Navalny. Si è creata una lunga coda per assistere all'ultimo saluto al dissidente ...notizie.tiscali