Frosinone | da Marchizza a Bonifazi | il punto sugli infortuni

(Di venerdì 1 marzo 2024) Le condizioni fisiche dei calciatori delinfortunati in vista della prossima gara di Serie A contro il Lecce Ilha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamentodi, Lusuardi, Oyono ein vista del Lecce. REPORT – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Lecce. Attivazione, esercitazioni tecnico – tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. Differenziato per, Lusuardi e Oyono. Terapie per. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino».

Frosinone , operazione riuscita per Riccardo Marchizza : il difensore ciociaro rientrerà in un gruppo a marzo 2024 Buone notizie per il Frosinone . ... (calcionews24)

"Lo sport che amo mi mette alla prova per l'ennesima volta, ma sono sicuro che anche questa la supererò da vincitore. Lo devo a me stesso ai miei figli e a mia ... (sport.tiscali)

Con il Lecce si tornerà alla difesa a quattro: Non vi hanno preso parte Marchizza, Lusuarsdi e Oyono ... Intanto si sono giocate ventisettesima giornata, con il Frosinone e il Lecce che hanno avuto un rendimento pressoché identico e che trova ...ciociariaoggi

Scommesse Serie A: goal tra Frosinone e Roma, quota @1.68, pronostico e quote: Tanti gli assenti per il Frosinone, con Di Francesco chiamato a numerosi cambi. Fuori ancora i vari Marchizza, Bonifazi e Zortea, in difesa ci sarà Monterisi, mentre in avanti Harroui riprenderà il ...assopoker

Frosinone: si rivede Cuni, rinforzo per l'attacco: A distanza di quasi due mesi il Frosinone recupera il giovane centravanti Marvin Cuni, albanese cresciuto nel Bayern Monaco. Una buona notizia per Eusebio Di Francesco in vista della delicata sfida di ...ansa