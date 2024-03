Frosinone Banca popolare del Frusinate | inchiesta “Full Cashback” | divieto di ritorno per Scaccia

Frosinone, inchiesta sulle aste: obbligo di dimora per Scaccia e Lunghi: Il tribunale del Riesame respinge i ricorsi per la revoca delle misure cautelari adottate per l’ex amministratore delegato della Banca popolare del Frusinate Rinaldo Scaccia e il funzionario dello ...ilmessaggero

Inchiesta su aste e bonus edilizi. Al Riesame Scaccia e Lunghi: I legali di direttore generale e funzionario della Banca popolare del Frusinate hanno chiesto di annullare le misure. L’inchiesta è quella condotta dalla procura per associazione a delinquere ...ciociariaoggi

La Juve in Banca coi prestiti garantiti: I giovani formati in casa e passati dalla cura Allegri, giocano e si valorizzano: un tesoro da 100 milioni. Soulé, Kaio, Barrenechea tra i 27 in giro per l’Europa ...corrieredellosport