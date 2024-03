Leggi tutta la notizia su inter-news

Davidenon ha svolto questa mattinadidopo la preoccupazione durante la partita contro l'Atalanta. Le ultime novità sul calciatore da Sky Sport. NOTIZIE– Davidesta bene. Dopo esser entrato e uscito nel giro di 10 minuti con l'Atalanta per un piccolo problema all'adduttore il centrocampista ha datoal rientro in campo di oggi. Il giocatore si è allenato insieme ad altri cinque compagni già ieri, ma in mattinata con tutti gli altri non ha fatto riscontrare acciacchi. Non verrà fattodi, perciò sarà presente già con il Genoa lunedì in campionato.