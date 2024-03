Frattesi convocabile per Inter-Genoa! Tre allenamenti per due ? Sky

(Di venerdì 1 marzo 2024)sta bene e contro il Genoa sarà. L’tira in sospiro di sollievo. Il centrocampista non si sottoporrà ad alcun esame. BUONE NOTIZIE ? Davidesarà regolarmente convocato per-Genoa. Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e tutta l’, che avevano accusato un po’ di timore dopo la sostituzione forzata durante la partita contro l’Atalanta. Oggi il centrocampista si è allenato ad Appiano Gentile e non ci saranno esami in programma. Per l’, prima del match contro il Genoa di lunedì 4, ci saranno tre: uno sabato, l’altro domenica e infine la rifinitura di lunedì mattino. Inzaghi ritrova pure Thuram e Acerbi, per Calhanoglu tutto rinviato a Bologna.-News - Ultime notizie e ...

Frattesi, allarme rientrato: potrebbe essere già convocato per Inter-Genoa: Ieri il centrocampista non ha più avvertito dolore al muscolo. Se anche oggi dovesse dare segnali positivi allo staff medico non sarebbe necessario nemmeno fare gli esami ...tuttosport

TS – Inter, da Acerbi e Frattesi a Calha e Thuram: chi torna e chi no col Genoa: E quindi, teoricamente, dopo qualche giorno di lavoro a parte, Frattesi potrebbe addirittura essere già convocabile per Inter-Genoa (difficile però pensare che Inzaghi possa rischiarlo). Per la gara ...fcinter1908

Acerbi ok per il Genoa, Calha no. “Contro l’Atalanta Inzaghi ha anche un piano C”: Gli aggiornamenti di Tuttosport in merito ad Acerbi e Calhanoglu: il difensore si avvicina al rientro dopo quasi 20 giorni di stop ...fcinter1908