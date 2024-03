Frattesi come sta? Oggi si capirà! Col Genoa l’Inter ne ritrova 2 ? CdS

(Di venerdì 1 marzo 2024)si saprà di più sulle condizioni di Davide. Il centrocampi, rispetto a mercoledì,meglio. Intanto, coldovrebbero tornare due infortunati su tre a disposizione.piano piano si. INFERMERIA ? Con pazienza e senza mettere fretta,piano piano i suoi pezzi più pregiati. Contro il, lunedì 4, dovrebbero rivedersi sia Francesco Acerbi che Marcus Thuram. Il primo, out dalla partita contro la Roma del 10 febbraio, il secondo si è fatto male durante il primo tempo di Inter-Atletico Madrid. Quanto a Davidesi sapranno meglio le sue condizioni. Il centrocampi, che contro l’Atalanta ha accusato un ...

Per quanto un infortunio possa farlo, quello di Davide Frattesi porta buone notizie. Le ultime informazioni sui tempi di recuperano rassicura no ... (inter-news)

Frattesi, allarme rientrato: potrebbe essere già convocato per Inter-Genoa: Ieri il centrocampista non ha più avvertito dolore al muscolo. Se anche oggi dovesse dare segnali positivi allo staff medico non sarebbe necessario nemmeno fare gli esami ...tuttosport

Ci vuole un fisico bestiale: E anche adesso che l'infermeria è affollata come mai prima (Acerbi, Thuram, Calhanoglu e Frattesi), nessuno sembra veramente preoccupare (Frattesi addirittura potrebbe già recuperare per lunedì, ...ilgiornale

Ancora un mese fuori: l’annuncio ufficiale di Inzaghi: Cuadrado tornerà a disposizione dell'Inter tra circa 30 giorni. Complicata, per non dire impossibile, una sua conferma in nerazzurro ...interlive