Fratelli di Crozza | Salvini | Le offese | le denunce | le indagini | sono solo medaglie Salvo accorgersi di essere un pallone gonfiato

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nella nuova puntata diDI- in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizioveste i panni del vicepremier Matteoche in questo periodo non sembra imbroccarne una tra il 3% delle elezioni in Sardegna, la sfiducia dei leghisti, Vannacc