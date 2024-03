Fratelli di Crozza | monologo | L' ironia di Crozza dopo le milioni di visualizzazioni che la sua imitazione di Biden ha ottenuto all' estero

(Di venerdì 1 marzo 2024) Nella nuova puntata diDI– il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Mauriziocommenta, con la consueta, lediche la suadihasui siti web di tutto il mondo: «40 anni di onorata carriera

Maurizio Crozza nella prima puntata di stagione di nuova stagione di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su ... (ilgiornaleditalia)

stasera 1° marzo su Nove torna Fratelli di Crozza , il one-man show con Maurizio Crozza e i suoi molteplici personaggi. Torna stasera 1° marzo 2024 su Nove , in ... (movieplayer)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza si sdoppia per portare sul ... (ilgiornaleditalia)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza – il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su Discovery+ - Maurizio Crozza commenta, con la consueta ... (ilgiornaleditalia)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste i panni del ... (ilgiornaleditalia)

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - nei panni di Carlo Calenda che dopo ... (ilgiornaleditalia)

Ascolti tv, 'The Voice Senior' in testa: i dati della serata: Sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha raccolto 1.089.000 telespettatori e il 5,7%, mentre La7 con 'Propaganda Live' ha conquistato 825.000 telespettatori e il 5,9% e Rai3 con 'Un giorno in Pretura', ...adnkronos

Ascolti tv, 'The Voice Senior' stravince in prime time. Fratelli di Crozza...: 'The Voice Senior' di Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della serata di venerdì 1 marzo 2024 con 3.739.000 telespettatori e il 23,2% di share. ' Terra Amara' su Canale 5 ha ottenuto invece 2.978.000 ...affaritaliani

Crozza fa il verso alla Meloni che balla Michael Jackson: «Mattarella, ma ce l'hai con me»: «Anche se in Sardegna ho preso una tranvata, rido. Non faccio come quelli di sinistra che si macerano» | CorriereTv ...video.corriere