Franchini e quel lievito pericoloso che si annida nelle famiglie meridionali

(Di venerdì 1 marzo 2024) C’è tutto l’uomo e lo scrittore Antonioin questo “Il fuoco che ti porti dentro (pagg. 224, euro 18; Romanzi e racconti Marsilio)” da qualche giorno in libreria. Un romanzo sulla vita – e sul rapporto con il figlio – della madre Angela, sannita e sgherra, figlia di muratore (“artigiano”) inurbatasi e sposata a Napoli con il padre del nostro, Eugenio, commercialista di via Bausan con quarti di buona società. L’autore segue filologicamente la storia della famiglia di Angela e del rapporto con i figli e i parenti: come se un personaggio di Rea vivesse con un Luigi Compagnone in nuce. Angela non si confronta con gli altri e ha sempre l’ultima parola e non riesce a manifestare il suo affetto ai figli ma con un’educazione – quasi lacedemone – li fa ex ducere da loro stessi creandogli una strada per la vita. Questo in contrasto con il marito silente dai ritmi ...