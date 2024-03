“Francesca Fialdini a rischio | Da noi…a ruota libera verso la cancellazione”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024) Da, il programma diin onda ogni domenica pomeriggio su Rai1 dopo Domenica In, rischia di non tornare in onda nella prossima stagione televisiva. I vertici dell’azienda starebbero pensando di cancellare il format, troppo simile a quello di Mara Venier con le sue interviste promozionali a volti di rete. E a quanto pare ci sarebbe già il nome del sostituto: Massimo Giletti. Dadicancellato? A lanciare l’indiscrezione Dagospia: “Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine. A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima ...