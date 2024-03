FOTO Un Cristo in carrozzina | Marotta sceglie un messaggio forte per rappresentare ‘La Passione’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn grande spettacolo, frutto di un grande lavoro: il tutto solo per mettere in scena la rappresentazione della crocifissione di. In questo caso, però, ilche Massimilianoha voluto mandare, è di una potenza che lascia senza fiato. Tutto fatto in casa, tutto organizzato insieme agli ospiti del Calicantus Residence – Casa per Anziani e delle case famiglia gestite dall’imprenditore e politico limatolese. Attori per un giorno, protagonisti impegnati per mettere in piedi la ‘, ognuno col proprio ruolo, ognuno con la voglia di dare un contributo per il prodotto video che sarà trasmesso il Venerdì Santo. Unin, ragazzi difficili che entrano in un contesto di rappresentazione culturale come attori navigati e ...