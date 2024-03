“Fosber Group“ raddoppia Maxi progetto da 45 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024)si espande. La grande azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e installazione di linee ondulatrici e macchinari per il cartone ondulato, attraverso la proprietà Dong Fang, sta per investire a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, 45diche serviranno all’ampliamento dell’azienda che prevede di passare da 200 a 400 dipendenti. Unambizioso per la Lucchesia, presentato ieri a Imt Alti Studi di Lucca – entità accademica con la quale la collaborazione è avviata da tempo – e che ha visto portare i saluti di Nicola Lattanzi, economista e ordinario presso la scuola di dottorato lucchese. "Sono molto contento cheabbia scelto questa sede per presentare ildi ampliamento – dichiara – ...