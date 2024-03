Fornasetti presenta la sua prima collezione di profumi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mentre tanti brand die moda si avvicinano al mondo di interior design e lifestyle,, uno tra i brand di arredamento che piace di più a chi ha i gusti posh e sofisticati, lancia la suadi fragranze. Inascono da un sogno lussuoso Il nuovo progetto olfattivo si inferisce all'interno di un più ampio progetto cheha inaugurato nel 2022 con una linea di profumazioni per la casa connotate da nuovi design, decori e fragranze, con l'idea di comunicare il proprio universo onirico, fatto di sogno e immaginazione, in un impalpabile e nuovo linguaggio governato dalle note olfattive. Per la creazione di questi Extrait de Parfum, Barnaba, direttore creativo del marchio ed erede della ...