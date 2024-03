Fondi Cultura | l’assessore Casucci incontra delegazione CGIL

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta Regionale della Campania hato oggi ladei lavoratori dello spettacolo che hanno manifestato per lo sblocco deinazionali destinati alla. Sono stati condivisi gli obiettivi di rilancio del settore, anche in relazione alla Legge regionale n. 6 del 2007 (“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo”). “Si è registrato un clima costruttivo di collaborazione istituzionale volto alla massima partecipazione dei lavoratori, unitamente alla parte datoriale, a garanzia dei livelli occupazionali, messi a repentaglio dalle politiche governative”, ha dichiarato al termine dell’incontroregionale Felice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

