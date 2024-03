Folla di persone per i funerali di Navalny blindati dalla polizia | per il Cremlino partecipare è reato E non si trovano carri funebri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Mancano poche ore aidi Alexei, l’oppositore russo morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale in cui era rinchiuso, che sono previsti per le 14 – ora locale, 12 in Italia – in una chiesa della periferia sud di Mosca, l’Icona della Madre di Dio. Poi ci sarà la sepoltura, nel cimitero di Borisovskoe. Il team del dissidente ha comunicato che isaranno trasmessi in diretta su YouTube, dalle ore 10. Già dalle prime ore della mattina ci sono centinaia diin fila davanti alla chiesa, arrivano in molti per lasciare fiori. I problemi però non sono conclusi perché la portavoce Kira Yarmysh fa sapere che in tutta la capitale nessun carro funebre è disponibile per trasportare il corpo dell’uomo nella chiesa. Tutti i conducenti di– ha detto uno ...