Folla ai funerali di Navalny | cosa cambia per il regime di Putin?

In un video pubblicato dal sito bielorusso d’opposizione Nexta una folla di persone è in attesa a Mosca davanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio ... (open.online)

Il team di Alexei Navalny ha condiviso un Video che mostra la folla riunita per rendere omaggio al dissidente morto in carcere e accoglie l’arrivo del feretro ... (ilfattoquotidiano)

funerali Alexei Navalny a Mosca, la Folla sfida la polizia e applaude: "Non abbiamo paura": I funerali di Navalny oggi a Mosca, Folla di cittadini russi per l'addio: gli aggiornamenti sulla cerimonia Gli aggiornamenti sui funerali di Alexei Navalny in corso oggi a Mosca nel quartiere di ...youmedia.fanpage

Navalny, Folla e commozione al funerale controllato a vista dalla polizia di Putin: Il feretro di Alexei Navalny è stato portato per il funerale in una chiesa alla periferia sud di Mosca, nella Chiesa dedicata all’Icona della Madre di Dio. Una Folla di oltre mille persone ha accolto ...globalist

Navalny, Folla applaude il feretro e ripete il suo nome - Video: (Adnkronos) - Il team di Alexei Navalny ha condiviso un video che mostra la Folla riunita per rendere omaggio al dissidente ... mentre il feretro veniva portato in chiesa per il funerale. La portavoce ...reggiotv