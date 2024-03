Focaccia istantanea in padella | la farcisco come più mi piace!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 marzo 2024) Lainè una di quelle ricette jolly, salva cena. Insomma, ha un sacco di qualità. La prima: si prepara in tempo record, senza le solite lunghe attese per la lievitazione. La seconda: cuoce in un baleno, senza bisogno di accendere il forno. La terza: possiamo farcirlapreferiamo, anche con gli avanzi che occhieggiano dal frigorifero. È perfetta con formaggi, salumi vari, verdure di ogni tipo, tonno, e chi più ne ha più ne metta. Solitamente per i miei bambini, preparo un ripieno di prosciutto e stracchino. L’impasto è gustoso e morbido, piuttosto elastico. Una volta pronto, dovremo dividerlo in due parti, una più leggermente grande dell’altra. Stendiamole per ottenere due dischi piuttosto sottili. Utilizziamo il più grande per formare la base, riempiamola con gli ingredienti che vogliamo ...