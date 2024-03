Flash mob Pro Vita Famiglia ' per difendere bambini in grembo materno'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Siamo scesi in piazza per denunciare che inel, esseri umani come noi, sono costantemente discriminati e lo abbiamo fatto oggi, 1 marzo, nella Giornata Internazionale contro le discriminazioni". Lo annunciano in una nota da Pro. "Dal 1978 ad oggi oltre 6 milioni di nascituri non hanno visto la luce, discriminati perché considerati ingiustamente come un grumo di cellule. Dove è il loro diritto alla? Perché non viene loro garantito questo primo e fondamentale diritto, senza il quale non ci sarebbero, a cascata, tutti gli altri? Secondo un recente studio il 96% dei biologi, su un totale di oltre 5.500 specialisti intervistati, riconosce l'umanità del concepito e che lainizia dalla fecondazione. ...