Fitto smaschera De Luca sui soldi alla Campania | altro che ritardi del governo | la colpa è sua

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il ministro per gli Affari europei, Raffaele, smantella la propaganda con cui Vincenzo Deha cercato di aizzare i sindaci campani contro Palazzo Chigi.ha affidato la ricostruzione di come stanno davvero le cose sui Fondi di coesione a una lettera inviata ai primi cittadini della regione, nella quale ha ribadito che l’accordo di coesione con la”è una priorità di questo” e ha chiarito, date alle mano, che il ritardo nell’erogazione va imputatoRegione.ai sindaci della: “È stata la Regione a essere inadempiente” La Regione”è inadempiente” e ”ha optato per toni propagandistici, non consoni al corretto confronto istituzionale, strumentalizzando il processo istruttorio ...