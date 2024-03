Firenze | tragedia in famiglia | figlio 59enne uccide la madre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Omicidio in, nella serata di venerdì 1 marzo, in via di Santa Lucia a Porta al Prato dove un uomo di 59 anni - secondo le prime informazioni - ha ucciso ladi 85 anni. Sembra che l'uomo soffrisse da tempo di problemi psichiatrici. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e i vigili del fuoco. In particolare l'uomo - si è appreso da fonti investigative - aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio tanto che era intervenuto uno zio per cercare di riportare la calma nell'abitazione che ildivideva con l'anziana. Ma il congiunto era stato aggredito e raggiunto da un pugno. Era stato quindi richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 - come avviene in casi simili - ma i sanitari non erano riusciti a farsi aprire la porta ...