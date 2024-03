Firenze | tragedia in famiglia | figlio 59enne strangola la madre

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Omicidio in, nella serata di venerdì 1 marzo, in via di Santa Lucia a Porta al Prato dove un uomo di 59 anni ha ucciso ladi 85 anni. Sembra che l'uomo soffrisse da tempo di problemi psichiatrici. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e i vigili del fuoco., omicidio in via Santa Lucia: le foto In particolare l'uomo - si è appreso da fonti investigative - aveva iniziato a dare in escandescenze già nel pomeriggio tanto che era intervenuto uno zio per cercare di riportare la calma nell'abitazione che ildivideva con l'anziana. Ma il congiunto era stato aggredito e raggiunto da un pugno. Era stato quindi richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 - come avviene in casi simili - ma i sanitari non erano riusciti ...

Firenze , 1 marzo 2024 – Omicidio in famiglia , nella serata di venerdì 1 marzo, in via di Santa Lucia a Porta al Prato dove un uomo di 59 anni - secondo le ... (lanazione)

Uccide la madre di 85 anni: fermato un 59enne a Firenze: tragedia a Firenze dove, in un appartamento in via di Santa Lucia, uomo di 59 anni, secondo le prime informazioni, ha ucciso la madre di 85 anni. Non è chiara l'origine del delitto e nemmeno la sua ...ilgiornale

Firenze, figlio 59enne uccide la madre. L'uomo si era barricato in casa: tragedia in famiglia Firenze nella serata di venerdì 1 marzo: in un appartamento in via di Santa Lucia uomo di 59 anni - secondo le prime informazioni - ha ucciso la madre di ...leggo

Firenze, tragedia in famiglia: figlio 59enne uccide la madre: Firenze, 1 marzo 2024 – Omicidio in famiglia, nella serata di venerdì 1 marzo, in via di Santa Lucia a Porta al Prato dove un uomo di 59 anni - secondo le prime informazioni - ha ucciso la madre di 85 ...msn