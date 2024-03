Firenze | torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei

(Di venerdì 1 marzo 2024), 27 febbraio 2024 - Per ladel 3 marzo tutti i residenti della Cittàdiavranno la possibilità di visitare gratuitamente icivici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di, dalla Cittàdie da Mus.e con il supporto di Giotto, love brand di Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire le meraviglie di Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in ...

(Adnkronos) – Denis Verdini lascia gli arresti domiciliari e torna in carcere . L'ex parlamentare di Forza Italia non è più in detenzione domiciliare nella sua ... (periodicodaily)

La revoca sulla base di tre episodi di evasione dalla villa di Pian dei Giullari. L'ex parlamentare di Forza Italia deve scontare un cumulo di pene, per ... (sbircialanotizia)

Firenze , 27 febbraio 2024 – C’è una villa storica in Toscana che è il sogno della regina Camilla. Si tratta di villa dell'Ombrellino, costruita vicino Firenze ... (lanazione)

Simmenthal torna in campo come main partner del Monza: Nella gara decisiva Taranto–Monza (sul campo neutro di Firenze, il 19 giugno) i biancorossi controllano e bloccano il risultato sullo 0–0, che significa la permanenza in Serie B. Il tratto appenninico ...monza-news

CONVOCATI, torna Dodo. Ancora fuori Quarta-Kouame: La Fiorentina ha pubblicato l'elenco dei convocati diramato da mister Vincenzo Italiano per la partita di domani contro il Torino. torna a disposizione Dodo, rimangono ancora fuori ...firenzeviola

Festa della donna 2024: gli eventi a Firenze: Qui tutte le info. Four Seasons Hotel Firenze celebra le donne eccezionali che hanno vissuto a Palazzo della Gherardesca Per la Giornata Internazionale della Donna, Four Seasons Hotel Firenze celebra ...firenzetoday