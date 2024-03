Firenze | la sottosegretario Rauti al giuramento degli allievi della scuola Douhet

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – C’era anche ildi Stato alla Difesa, la senatrice Isabella, all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (Isma) in occasione deldei 37(22 ragazzi e 15 ragazze) del Corso “Vega”Militare Aeronautica, che ha la delega alla formazione nell’ambitoDifesa, ha sottolineato come “questa scelta richieda impegno, sacrificio ed assunzione di responsabilità, ricompensati da una formazione di eccellenza. Ilche avete pronunciato al cospettoBandiera d'Istituto, davanti ai vostri comandanti ed ai vostri familiari - ha proseguito il- è un atto ...

Il sottosegretario alla Difesa Rauti alla cerimonia di giuramento degli allievi della scuola Douhet: Il sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti presenzierà al giuramento dei 37 allievi del primo Corso della Scuola Militare Aeronautica "G. Douhet" a Firenze, in rappresentanza del Ministro ...lanazione

Scuola Militare Aeronautica 'G. Douhet': il Giuramento: La Douhet, che dipende dall’ISMA, è stata inaugurata nel 2006 e ha visto negli anni giurare più di 550 allievi appartenenti ai corsi Astro, Bora, Crono, Dardo, Espero, Fides, Ghibli, Iris, Lyra, Mito, ...nove.firenze

Denis Verdini torna in carcere. Il tribunale revoca i domiciliari: "Evadeva per cenare al ristorante": I giudici di sorveglianza di Firenze: ha lasciato tre volte casa per vedere politici ... ma stavolta ci sono anche l’imprenditore fiorentino Antonio Veneziano e il sottosegretario al Mef Federico ...lanazione