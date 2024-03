Firenze | in scena lo spettacolo ‘Raffaella!’ dedicato alla Carrà

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 - Da “Ballo Ballo” a “Tanti auguri”, da “Rumore” a “Forte forte forte”… Pronti a rivivere e cantare i successi dell’immortale Raffaella? Invenerdì 8 marzo al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) di, “Raffaella! Omaggio” è loche porta sul palco i brani più famosi e significativi della grande Raffaella, donna e artista indimenticabile. A vestire i panni della divina Raffaella è una delle protagoniste femminili del musical italiano, Beatrice Baldaccini, affiancata da sei performer e da una band di 5 elementi. Tutte le canzoni sono eseguite dal vivo e accompagnate da coreografie ispirate in gran parte a quelle originali. “Raffaella! Omaggio...

Firenze , 23 febbraio 2024 – A Firenze , al teatro Puccini , va in scena ‘ Pinocchio ’. Nell’ambito della rassegna ‘Per grandi e Puccini ’, che propone spettacoli ... (lanazione)

Scontri Pisa e Firenze , importante colpo di scena per quanto riguarda la posizione della dirigente del Reparto Mobile : gli ultimi aggiornamenti Arrivano ... (notizie)

Firenze , 1 marzo 2024 - L’idea che le donne siano state considerate, per secoli, fisiologicamente deficienti può suggerirci qualcosa? Liberamente ispirato ... (lanazione)

Gad Lerner e Silvia Truzzi portano a Firenze "Il sogno di Gramsci": Prendendo spunto da questi preziosi documenti giovanili, Gad Lerner e Silvia Truzzi portano in scena uno spettacolo, diviso in tre parti come tre sono i temi ritrovati, che ripercorre i primi anni ...firenzetoday

Abc Castelfiorentino, l'under 19 torna alla vittoria sul parquet dell'Affrico: Nell’anticipo della sesta giornata di ritorno tornano a sorridere i ragazzi di Alessandro Gemmi che a Firenze mettono a segno una vera e propria impresa ...gonews