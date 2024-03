(Di venerdì 1 marzo 2024) In meno di 12 ore si sarebbe introdotto almeno un paio di volte nell’di un'altra persona, ossia in una residenza elegante in zonaal, a, mentre il proprietario era fuori città. Prima è stato denunciato, poiL'articolo proviene daPost.

entrava in appartamenti sfitti a Pescia, trovato e arrestato a Firenze: Si introduceva in appartamenti sfitti di Pescia: un 30enne nigeriano, regolare e con protezione internazionale riconosciutagli nel 2019, è stato arrestato a Firenze dalla polfer. Su di lui pendeva ...gonews

Firenze: entra in appartamento signorile di Porta al Prato e fa finta di essere a casa sua. Arrestato: In meno di 12 ore si sarebbe introdotto almeno un paio di volte nell’appartamento di un'altra persona, ossia in una residenza elegante in zona Porta al Prato, a Firenze, mentre il proprietario era fuo ...firenzepost

Dai piatti serviti ai Radiohead e Russell Crowe al trionfo a Masterchef, chi è Eleonora Riso: «Lei ti entra nell'anima»: La livornese lavora come camieriera al ristorante Cibreo a Firenze. I colleghi: «È così come l'avete vista in tv, una pazzerella. Ma che avesse talento ce n'eravamo accorti quando cucinava per noi» ...corrierefiorentino.corriere