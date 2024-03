Firenze | da Probst a Mollica | sei chef in campo per portare pasti a chi ne ha bisogno

(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Sei, una cena solidale e un menu stellato per sostenere l'iniziativa la “Mensa che viaggia” e aiutare aun pasto caldo a chi ha, nelle mense e nelle strutture di accoglienza gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas sul territorio die provincia. Il 18 marzo al Centro Le Torri (via delle Torri 7,) si svolgerà una serata speciale: il menu sarà composto da sei portate, create da altrettanti, anche stellati: Françoise Authom, Gabriele Andreoni, Carlo Mazzola, Giuseppe Papallo, Vitoe Maria. "Siamo onorati di contribuire a questa serata speciale per una causa così importante. L'amore per la cucina ci unisce per fare la differenza" affermano gli ...

