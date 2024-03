Fiorello festeggia i 50 anni di Happy Days | “Ma chi siamo | la Compagnia della Rancia?”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ironia sulla strategica ferrovia Roma-Pescara in vista delle elezioni in Abruzzo e le scuse del Codacons a Fedez Marzo inizia col sorriso: la squadra di VivaRai2! capitanata da, insieme a Biggio, Casciari a tutto il cast, tieneagli italiani collegati da casa e al pubblico presente al Foro Italico. All’ordine del giorno: tanta ironia e la musica dal vivo dei Negramaro. Si apre la puntata con una simpatica gag trae Biggio; il glass che si accende in maniera inaspettata e, come per magia, risuona l’indimenticabile siglacomedy americana “”. Sino così i 50sitcom: ”Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il TG1 ci ha bruciato sul tempo col servizio su Ron Howard, oggi ...