(Di venerdì 1 marzo 2024) Prima puntata di marzo per VivaRai2 cone la sua banda che per la musica dal vivo ospitano i Negramaro. Ma si commenta anche un anniversario tutto televisivo, quello legato a Happy Days. Va in onda l'iconica sigla della serei tv con Fonzie e Richie nel giorno in cui si festeggiano così i 50 anni della sitcom: ”Ecco il perché di tutta questa pantomima! Il TG1 ci ha bruciato sul tempo col servizio su Ron Howard, oggi diventato un regista affermatissimo. Ma chi siamo, la Compagnia della Rancia? Faremo il musical di VivaRai2!”, afferma. Si parla poi di politica e delle prossime elezioni in Abruzzo. “Ferrovia Roma-Pescara, 720 milioni dal governo. La Premier Meloni dice che è un'opera di rilevanza strategica”,però commenta scettico – Mmmh… in Abruzzo, guarda caso. So che tra i progetti ci sono anche la ...

Come cavalcare una polemica e polverizza rla in un attimo. Fiorello potrebbe scrivere un manuale. E anche stavolta, a due giorni dall’affaire Travolta a ... (milleunadonna)

Come cavalcare una polemica e polverizza rla in un attimo. Fiorello potrebbe scrivere un manuale. E anche stavolta, a due giorni dall’affaire Travolta a ... (milleunadonna)

Fiorello, colpo di scena su Fedez: "Non volevo credere ai miei occhi": Prima puntata di marzo per VivaRai2 con Fiorello e la sua banda che per la musica dal vivo ospitano i Negramaro. Ma si commenta anche un anniversario tutto televisivo, quello legato a Happy Days. Va ...iltempo

Fiorello svela che Carlo Conti è stato contattato dalla Rai per condurre Sanremo dopo Amadeus: cos'ha risposto: Carlo Conti contattato dalla Rai per sostituire Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo: lo ha assicurato Fiorello durante la puntata di Viva Rai2! in onda giovedì 29 febbraio. Fiorello: "Carlo ...notizie.virgilio

Fiorello: "Salvini regala 'Le mie Sardegne' a Verdini": Ospite speciale questa mattina Il Volo che ha scherzato sulle voci di scioglimento: "L'atomo è divisibile, noi no" Fiorello, in compagnia di Biggio, Casciari e tutto il cast di VivaRai2, in questo ...informazione