Fiorello a Viva Rai2! | svolta con Fabrizio Biggio E punzecchia Fedez

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 1 marzo 2024)torna con la sua ironia anella puntata del primo marzo, in coppia conche ha portato in tribunale Annalisa per finta. Ma oggi lo showman si concentra sue la sua storia infinita col Codacons., squadra vincente Dopo l’ospitata del Volo in cui il trio ha rassicurato il pubblico, marzo inizia col sorriso: la squadra dicapitanata da, insieme a, Casciari a tutto il cast, tiene compagnia agli italiani collegati da casa e al pubblico presente al Foro Italico. All’ordine del giorno: tanta ironia e la musica dal vivo dei Negramaro. Asi ...