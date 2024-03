Fine del maltempo in vista? Sottocorona è impietoso | no | nuovo marcato peggioramento

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilsta colpendo l'Italia da giorni, con le perturbazioni che non danno tregua al Belpaese. C'è però qualche segnale di unadel brutto tempo con l'inizio di marzo, indizi che però non bastano a riportare il sereno. A fornire un aggiornamento meteo è Paolo, collegato come di consueto per le sue previsioni nel corso della puntata di Omnibus su La7: “Sull'Europa c'è una perturbazione, molto bianca, molto estesa, molto bianca significa molto sviluppata in altezza e più fredda che ha girato e sta girando intorno a una zona di bassa pressione presente soprattutto al sud. Dove è più bianca già ci sono delle precipitazioni più estese e un po' più intense, meno al Centro Sud dell'Europa. C'è poi una discesa di aria fredda, un'altra perturbazione non è poi così lontana”. Il meteorologo approfondisce poi le ...