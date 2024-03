Finalità di controllo politico | 007 | così la Cina minaccia il nostro Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ora si capisce bene, grazie alla relazione annuale presentata ieri dai vertici dei servizi e da ciò che hanno detto nell'occasione Alfredo Mantovano ed Elisabetta Belloni, quanto sia stata pericolosa per gli interessi italiani l'iniziativa «Belt and Road», l'accordo per la «nuova Via della Seta» firmato col presidente cinese Xi Jinping da Luigi Di Maio. Era il 23 marzo del 2019, nel mezzo del primo governo di Giuseppe Conte, e l'allora vicepremier annunciava che «con la Belt and Road Initiative l'Italia ha deciso di essere più sovrana». Agli alleati internazionali e di governo assicurava che quella non era «un'intesa politica con la, ma un'opportunità commerciale». L'accordo sarebbe stato prorogato per altri cinque anni se il governo Meloni, alla fine del 2023, non avesse sfruttato la clausola che gli consentiva di interromperlo unilateralmente. Attirandosi ...