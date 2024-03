Finale col contagocce per Terra Amara | prima serata e niente più daytime Endless Love dall’11 marzo su Canale 5

(Di venerdì 1 marzo 2024)Troppo preziosa per ilferiale e così la cavalcatadiavverrà col. La dizi turca campione d’ascolti sta, infatti, per lasciare la fascia oraria post prandiale. Sabato 9l’ultimo appuntamento quotidiano su5 con. Dopo quella data, le avventure di Cukurova andranno in onda in– al momento al venerdì contro The Voice Senior - nelle prossime settimane fino alla fine definitiva. Dovrebbe poi esserci un nuovo appuntamento diurno: di domenica al posto di Amici e soprattuttodi Verissimo. Al posto di, ci sarà ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12: Salming supera 1.82 al primo tentativo, errori per Vidts e Vanninen 13.11: Weshke sale al quarto posto con ... (oasport)

Parigi-Nizza 2024, si parte domenica con un percorso insidioso: tra cui il Col d’Eze e il Col des Quatre Chemins, promettendo un Finale emozionante. Il confronto più atteso vedrà sicuramente protagonista Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Il ciclista sloveno della ...tag24

Inter forte e bella e anche col fisico bestiale. Difficile stabilire quale Inter del passato…: La squadra di Inzaghi viaggia a velocità folle in campionato e anche in Champions League può dire la sua in questa stagione ...fcinter1908

Di Francesco affronta il Lecce da ex per sfidare l’amico D’Aversa: Il riscatto di Di Francesco partì da Pescara nel 2010, dove subentrò a Cuccureddu centrando la promozione in B tramite i playoff nella storica Finale vinta 1-0 sul Verona con gol di Ganci . A pochi ...calciolecce