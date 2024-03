Zelensky e la sua presunta lista di filoputiniani in Italia stanno facendo discutere. Il presidente ucraino qualche giorno fa ha dichiarato che in Italia ci ... (ilgiornaleditalia)

Il guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood si conferma per quello che è: un attore scadente, degno di un melodramma ... (ilgiornaleditalia)