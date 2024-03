Filmano un compagno di classe e diffondono video hot online | 5 ragazzi denunciati ad Agrigento

(Di venerdì 1 marzo 2024) Cinque adolescenti sono statidalla polizia per aver filmato un minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo in una casa e per avere successivamente diffuso ilanche tra i compagni dellafrequentata dalla vittima.

