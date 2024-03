Filmano un compagno di classe e diffondono video hot | 5 minorenni denunciati

(Di venerdì 1 marzo 2024) I cinquesono indagati per revenge porn e produzione di materiale pedopornografico.hot di un coetaneo – Ilcorrieredellacittà.comA presentare denuncia è stata la madre della vittima. CinqueCinque ragazzi sono statidalla polizia per avere ripreso un loro coetaneo – un minorenne – mentre compiva un atto di autoerotismo in un’abitazione e per avere diffuso ilanche tra i compagni dellafrequentata dalla vittima. Gli agenti della procura per idi Agrigento ha disposto perquisizioni eseguite dalla Polizia postale nella città dei Templi, a Palermo e a Caltanissetta. A presentare denuncia è stata la madre del ragazzino. Uno dei ...

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i Minorenni di Palermo e a un ... (dayitalianews)

Pubblicato il 1 Marzo, 2024 La Polizia di Stato ha dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione emessi dalla Procura per i Minorenni di Palermo e a un ... (dayitalianews)

Filmano compagno di classe e diffondono video hot, 5 denunciati: Cinque ragazzi sono stati denunciati dalla polizia per avere ripreso un minorenne mentre compiva un atto di autoerotismo in un'abitazione e per avere diffuso il video anche tra i compagni della classe ...ansa

Germania, militare fa irruzione in due case nella notte e uccide 4 persone: tra loro un bimbo: Un uomo ha uccidendo 4 persone, tra cui un bimbo. Il tutto è accaduto nella Bassa Sassonia, dove un soldato tedesco della Bundeswehr è stato arrestato dopo l'omicidio di 4 persone, tra cui un bambino.fanpage

Agrigento. Revenge porn, denunciati cinque giovani - Trapani Oggi: I cinque ragazzi sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e per il reato di revenge porn. Si rappresenta, in ogni caso, che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini ...trapanioggi