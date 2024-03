Fiat Cnh | spettro esuberi Muro dei sindacati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tornano le preoccupazioni per la tenuta occupazionale dello Jesino: si inizia a parlare diallaCnh, dove a breve i turni dovrebbero passare da due a uno giornalieri. I numeri non ci sono ancora, ma il calo produttivo per lo stabilimento jesino porterà molto probabilmente a uscite dal lavoro per una parte dei dipendenti della più grossa azienda metalmeccanica del territorio, la quale ad oggi ha oltre 900 lavoratori cui sommare l’indotto e il personale che lavora con aziende collegate. Ieri pomeriggio, nello stabilimento di via Giovanni Agnelli, si è svolto un incontro tra la direzione aziendale e i vertici di Cnh industrial con le delegazioni sindacali. L’azienda ha annunciato il ricorso ad un turno centrale con conseguente esubero del personale. Totale chiusura è arrivata dal sindacato che ha chiesto per lunedì un’assemblea con i ...