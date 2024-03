Fiat aggiorna tecnologicamente la Panda e lancia Pandina | la nuova Cross La produzione a Pomigliano fino al 2027

(Di venerdì 1 marzo 2024) In una conferenza (non a caso) tenutasi nella fabbrica did'Arco,ha chiarito la sua strategia per latermica: lacontinuerà come minimoalma con diverse innovazioni di carattere tecnologico oramai frequenti sui modelli delle altre classi....

Fiat Pandina, nuova serie speciale, prezzo: Tutta sulla nuova Fiat Pandina aggiornata nelle strumentazione di bordo, infotainment e ADAS con telecamera frontale.newsauto

