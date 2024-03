Festival Filosofico del Sannio | lectio magistralis affidata a Galimberti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMartedi 5 marzo 2024, alle ore 15,00, presso il Teatro San Marco, si terrà il primo appuntamento del 10°del, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”. Lasaràal prof. Umbertoche relazionerà sul tema: ”L’etica del viandante” L’etica del viandante è un’etica nuova, necessaria, perché nell’età della tecnica tutte le etiche dell’Occidente sono implose. Come fa l’etica a dire alla tecnica di non fare ciò che può? Tutte le etiche che abbiamo formulato, sono etiche antropologiche in quanto mettono l’uomo al centro dell’universo, non funzionano più. Se l’uomo non è più al centro, cosa lo è? Come organizza la sua vita l’uomo nel rapporto con gli ...