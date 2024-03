Festa per la comunità islamica | apre il nuovo centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Grande, domani, per lareggiana e del parmense: dalle 14 verrà inaugurata nuova sede delculturale Al Huda, ricavata dalla ristrutturazione del vecchio stabile della Latteria Madonna dell’Olmo di strada per Barco 5/2. L’acquisto del vecchio casello del formaggio è stata possibile grazie a una colletta tra i fedeli musulmani che si è estesa a tutta l’Emilia-Romagna: "Anche i nostri bambini hanno donato le loro paghette", affermarono l’anno scorso i responsabili dell’associazione. Tra struttura e area circostante, ilha una superficie di circa 7mila metri quadrati; è costato 260mila euro. L’inaugurazione inizialmente era stata organizzata per San Simone, 16 dicembre, e annunciata con tanto di inviti. Tuttavia dovette essere sospesa perché non erano stati richiesti ...