Fedez | il Codacons gli invia una lettera di scuse

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo numerosi scontri, in queste ore ilhato unadi: ecco perché e cosa è accaduto L'articolo proviene da Novella 2000.

I rapporti tra il Codacons e Fedez non sono mai stati idilliaci. Al momento, il tabellino segna un punto di vantaggio per il rapper. Sarà ancora così? Questo ... (ilfattoquotidiano)

Chiara Ferragni conferma la rottura con Fedez e sbotta con l'inviato Mediaset: "Tutte c******, è offensivo": Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’influencer torna a parlare della rottura con Fedez e sbotta con l’inviato di Mediaset, criticando la sua ricostruzione secondo cui si tratterebbe di una vera e ...notizie.virgilio

Ferrovia Roma-Pescara: Fiorello ironizza sul collegamento tra Lazio e Abruzzo: Fiorello ha tenuto compagnia – insieme a Biggio, Casciari a tutto il cast – gli italiani collegati da casa e al pubblico presente al Foro Italico, festeggiando i 50 anni di Happy Days, sul rapporto ...ilpescara

Il Codacons si scusa con Fedez: “Ricevuta una lettera”: Dopo decine di discussioni e battaglie a suon di denunce da entrambe le parti, il Codacons ha deciso di chiedere scusa a Fedez scrivendo una lettera al cantante. Pandoro-gate, botta e risposta con ...dilei