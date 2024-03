Federcepicostruzioni | Superbonus 110% | le verità che non si dicono Un convegno a Vallo della Lucania

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Il, misura introdotta per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici, continua a dimostrare il suo impatto positivo sull’economia nazionale e sull’ambiente. È tempo di sfatare alcuni miti e concentrarsi sui dati concreti che evidenziano il successo di questa iniziativa. È miope e fuorviante concentrarsi esclusivamente sul deficit di bilancio causato dal, senza considerare l’aumento significativo del PIL e la diminuzione del rapporto deficit/PIL. I dati raccolti mostrano chiaramente che ilha contribuito ad accrescere la ricchezza nazionale, con un aumento del PIL di ben 288 miliardi di dollari dal 2020 al 2022 e una riduzione del rapporto deficit/PIL del 5%”. E’ quanto si legge in una nota diche sul tema ha promosso undal ...

