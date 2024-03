Fdi prende distanze da amministrazione | Pannone | “No a politica delle minacce”

Oggi il vertice di maggioranza per affrontare la questione del Terzo mandato , che divide ancora Fratelli d'Italia e Lega . Intanto la segretaria del Pd prende ... (fanpage)

Secondo l'ultimo Sondaggi o Swg il Pd questa settimana guadagna terreno, raggiungendo il 20%. Mentre Fratelli d'Italia è in calo.Continua a leggere (fanpage)

Giorgia Meloni vicina alla decisione di scendere in campo direttamente alle elezioni Europee come capolista di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni. ... (affaritaliani)